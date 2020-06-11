香園圍口岸準備就緒　貨運業界下周試車料第三季開通

蓮塘/香園圍口岸原定2018年底開通，但因工程延誤，至今仍未通車。有貨運業界透露，運輸署邀請貨運業界於本月16日到口岸試車，相信口岸已準備就緒，估計最快可於今年第三季全面通車，但由於受疫情影響，仍有不少變數，據了解，當局正研究先讓跨境貨車通行，私家車及公共交通工具則會押後。

蓮塘/香園圍口岸及香園圍公路原定2018年底一併開通，但口岸工程延誤，港府先讓香園圍公路在去年5月26日通車，以紓緩沙頭角公路及粉嶺市中心的交通，待口岸工程完成後，再作全面通車安排。

口岸工程現已進入尾聲，香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉透露，海關上周曾邀跨境貨運業界到口岸參觀，並講解口岸設施，而運輸署亦邀請業界本月16日到口岸試車，屆時可進入海關通道，並進行貨櫃測試。

他表示，相信口岸已準備就緒，通車日期指日可待，以過去新口岸通關的情況作評估，預料最快可於今年第三季通車，但受疫情影響，相信會有不少變數，例如會讓貨運先行，客運則會另選通車日子。

對於上周業界獲海關邀請參觀完口岸後的感想如何？他表示，業界普遍認爲香園圍口岸面積較細，而且由於口岸間不設緩衝區，一旦過關系統出現故障，或會出現交通大擠塞。他又預料口岸開通後，沙頭角及文錦渡管制站的跨境貨車，都將分流至香園圍口岸，變相令貨運進出口岸的選擇減少。