明愛新課程　電腦助翻譯

為培育翻譯科技及人工智能人才，明愛專上學院在新學年開辦兩個新課程，包括全港首個翻譯科技（榮譽）文學士課程，學生可於耗費約600萬港元的「翻譯科技及傳譯實驗室」學習用最新的電腦輔助翻譯軟件，迎合未來工作需要。

翻譯科技課程由人文及語言學院開辦，院長陳善偉說，現代社會講求效率，機器翻譯可發展到與人手翻譯準確，但機器速度更快，而不少機器更可翻譯約150種語言，亦是人類難以做到。該學科目的為培養具備人文學、電腦科技及翻譯知識的人才，學生在4年內主修機器翻譯、電腦輔助翻譯、本地化及語音翻譯等。

陳善偉續稱，翻譯科目採用電子教學系統，學生可於實驗室學習使用翻譯科技軟件。他以上市招股文件作例，翻譯員可能只有一、兩星期翻譯厚厚的招股書，但其實每份招股書都有不少相同之處，故可以預設常見的句子、字詞在翻譯系統，省卻翻譯員的工作，加快工作速度。

學生畢業後不止可成為翻譯員，亦可從事人工智能、電腦輔助翻譯及數據處理等工作。另外，該校將於下學年開辦人工智能（榮譽）理學士，電子計算及訊息科學院院長陳慶鴻舉例，市場對人工智能的專才求才若渴，但本港對於相關專才的培訓課程不多。

兩個課程的首年基本入學要求為文憑試考獲「3322」，招收約30人。翻譯科技課程學費72280港元，扣除政府向合資格學生提供免入息審查的32000港元資助後，如首年入讀的學生文憑試獲13分或以上，可獲校方提供的3萬元入學獎學金，首年學費只需1萬多港元。

而人工智能課程學費78140港元，扣除政府資助及入學獎學金後，院校再資助約1萬港元，實際首年學費只需5340港元。