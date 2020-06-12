紀律部隊醜聞不斷　高官民望低迷　李家超排尾二

反修例風波持續，特區政府及一眾司局長民望持續低迷，最新民調顯示，保安局局長李家超民望排尾二。保安局轄下多個紀律部隊近期更醜聞不斷，有學者直言局長民望低，日後推行政策時舉步維艱。

香港民意研究所日前公布最新各問責局長的民望數字，13位局長民望淨值皆為負數，保安局局長李家超的民望低至負37%，較上次的調查微升，由包尾位置升至尾二。

多個紀律部隊近日屢爆醜聞。一名曾參與搗破逾億元冰毒案的西九反黑組警署警長，5月初被毒品調查科人員在酒店及其家中搜出共25公斤懷疑冰毒，同時另一休班警員亦涉販毒被捕。消防處則有至少11人於反修例示威活動中被捕，包括7名消防員及4名救護員，當中一名消防員被控襲警及管有攻擊性武器等罪名，亦有救護員被控暴動罪。5月初，有被關押在西貢壁屋懲教所的年輕男性，向議員反映曾被懲教署職員虐打及恐嚇。

公共專業聯盟創會主席黎廣德認為，執行政策的局長民望低，市民不輕易配合政府政策，推行政策工作事倍功半、成本上升，甚至適得其反，引起反抗。他直指民望低的保安局可謂不知反省，將社會動盪責任推向市民，引起前所未見的激烈示威，這是政府漠視市民意見強推政策所致。