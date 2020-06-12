示威者傳曾赴台南特訓 　保安局罕有情報「收唔到」

去年6月本港爆發反修例風波，示威遊行及衝突不斷，嚴重破壞社會安寧。事件一年未平息，外界矛頭直指保安局平亂無方，縱容黑暴蔓延全港。其實早於反修例風波前，已有情報顯示反對派與台獨分子關係密切，提供培訓和物資裝備，更有一批示威者傳出赴台南接受「軍訓」。學者批評，反對派搞事有迹可尋，保安局卻沒有接收到重要情報，更推動《逃犯條例》修訂，引爆「黑暴炸彈」；而警方初期處理更拖泥帶水，直至新任警務處處長鄧炳強上場才有新氣象。

早於2014年佔中運動，反對派已被揭與外國勢力勾結，英國廣播公司節目披露，在挪威的酒店有疑似香港示威者在上街前接受「革命」特訓。而2019年反修例示威者的組織性策略及所使用的武器，均被指與設立在塞爾維亞的一個培訓機構，教授的戰略課程內容接近。根據2013年維基解密曝光的郵件，該機構曾接受美國中央情報局（CIA）的捐款。

台灣亦被指是反修例風波的幕後黑手。據悉，台獨分子與香港示威人士「合作」，提供培訓和物資裝備。香港一批激進示威者更曾於去年初赴台，在台南接受「軍訓式訓練」，尋找適當時機在港掀起暴力衝擊。示威者暴力衝擊立法會的行徑，正正與台灣2014年「太陽花學運」佔領立法院不謀而合。

台獨分子更為本港激進示威者提供防護用具等物資，不少示威者所使用的頭盔、口罩、防毒面具等裝備均從台灣採購。被指是台獨組織的「時代力量」更光明正大在社交平台發貼，為香港示威者籌集物資，該組織的高雄市議員更直言：「港人衝前線，台灣做後勤。」台灣市民質疑該組織違反台灣的國家安全法，亦有市議員往警局報案。

反修例風波一周年未平息，到底是誰之過？香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，反對派搞事有迹可尋，保安局竟收不到情報，情報工作表現欠佳，「懷疑保安局自己冇去主動收情報，佢哋有冇去追查台灣同本土派嘅勾結行為，再去分析同埋報告番呢？」他又認為，保安局錯判政治形勢，強推《逃犯條例》修訂，令香港陷入黑暴的局面，「保安局政治敏感度真係好不足！」

陳又指，警隊在反修例風波初期在平亂策略、攻勢及情報工作更顯劣勢，例如去年7月1日示威者強攻立法會，警方明顯未有作充分準備；同年7月21日，有示威者向中聯辦大樓的國徽扔黑色漆彈，亦顯示警方情報工作不足，未有掌握示威者針對的機構。他認為，直至新任警務處處長鄧炳強上場，警隊才一洗頹風，平亂進退有據，在理工大學示威衝突警方戰略上可見一斑。

議員葛珮帆指，政府輕視台獨勢力及港獨勢力在港的行動，任由其輕風作浪，「如果保安局有去預早收集到情報，或者可以預防，依家搞到一發不可收拾。」她指，日後如「港版國安法」正式實施，希望可加強情報收集工作，阻止外國勢力支援黑暴勢力。她又指，警隊初期表現被動，處處忍讓，應戰上予人示弱之感，在新一哥上場後，執法明顯較果斷，「期望警隊之後做得愈嚟愈好，可以更有效率。」