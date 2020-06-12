半月內4度扮暢錢劫的哥　90後狡賊落網

男子扮暢錢劫4的哥被捕！本周二(9日)凌晨4時許，一名59歲姓李的哥收工後，將車停泊在旺角砵蘭街354號對開準備交更，期間李在車內數錢，一名男子敲打車門示意坐車，繼而順勢拉開車門坐進車內。李見狀表示已冚旗即將交更，男子隨後借意問李可否暢錢，李拒絕之際，遭對方趁機搶去其手上約1,350港元現款，賊人得手後跳落車向弼街逃去。李驚魂甫定後，發現已失去賊人蹤影，無奈報警求助，警員將案列搶劫調查。

旺角警區情報組人員及刑事調查隊跟進案件，昨日(11日)下午1時許，探員掩至深水埗海壇街拘捕一名28歲姓張男子，懷疑與案有關；經調查後，相信張男與另外3宗分別發生在上月27日、本月4日及6日，於同區發生的同類案件有關，4宗案件的受害人均為的哥(57至65歲)，當他們接載張到達旺角區或大角咀區之目的地，被張盜去或搶走約950港元至2000港元不等。張涉嫌盜竊及搶劫被捕，已被扣留調查。

其中一宗案件發生在本月4日清晨5時許，一名65歲姓劉的哥在深水埗接載一名戴口罩的張前往大角咀，當的士駛至大角咀道與近埃華街交界，張稱要落車，取出一張1,000港元紙幣繳付車資，的哥不虞有詐，取出銀包內900多港元準備找贖時，被對方搶走並落車逃去。的哥追截不果報警求助；警方將案件列搶劫案調查。