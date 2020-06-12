兩個月內至少8宗　的哥屯門遇劫警兜截擒賊

本港受黑暴及疫情影響致經濟低迷，的士司機變成賊人搵快錢目標，兩個月內已發生至少8宗的哥遇劫案件。最新一宗發生在今日(12日)凌晨1時許，一名男子乘坐的士抵屯門藍地福亨村路，當抵達目的地後，該名男子亮出鎅刀表示打劫，掠走1,600港元後落車逃去。的哥無受傷，駛至附近一油站報案。警方到場兜截，在屯門藍地牌坊附近擒獲涉案賊人，經調查後，案件列行劫，交屯門警區刑事調查隊跟進。

資料顯示，上月至今晨至少有8名的哥遇劫。本周二(9日)凌晨4時許，一名59歲姓李的哥在旺角區收工準備交更，他在車上數錢時，突有一名男子上車扮向司機暢錢，並趁機搶走的哥1,350港元後逃去。旺角警區情報組人員及刑事調查隊接手跟進，昨日(11日)下午1時許，探員掩至深水埗海壇街拘捕一名28歲姓張男子，懷疑與案有關；經調查後，相信張男與另外3宗分別發生在上月27日、本月4日及6日，於同區發生的同類案件有關，4宗案件的受害人均為的哥(57至65歲)，當他們接載張到達旺角區或大角咀區之目的地，被張盜去或搶走約950港元至2000港元不等。張涉嫌盜竊及搶劫被捕，已被扣留調查。

5月23日晚上8時許，警方接獲一名男的士司機報案，指較早時於深水埗接載3名南亞裔男子，到佐敦官涌街市對開落車時，突然遭其中1人搶去司機的袋，並與其餘2人奪門逃去無蹤。遇劫的哥駕駛的士逾20年，今次是首次遇劫，幸沒有受傷，只失去小量現金及部分證件。

5月8日晚上11時許，一名57歲姓李的哥，駕車在西貢布袋澳接載一名男子往北潭涌西灣路，李不虞有詐專心開車前往。詎料，的士抵達目的地後，男子突然從後用繩勒住李的頸部，聲稱打劫，李不敢反抗，任由對方掠走2,200港元現金及3部總值約6,500港元的手機。賊人得手後仍未滿足，即將李拖落車，繼而坐上司機位，搶走的士絕塵而去。至下午，警方在土瓜灣馬頭角道28號對開尋回被搶走之的士，派員到場在的士套取指模，召喚警犬搜索車廂，通知的士的車主夫婦到場助查。

5月4日凌晨1時許，兩名黑衣口罩漢在旺角荔枝角道近大子道西登上一輛的士，當駛抵馬頭圍邨停車場時，其中一人從後向的哥箍頸及用手施襲，同黨則用硬物指嚇他交出財物。姓黃的哥不甘遇劫，與賊人糾纏，混亂間肩膀受傷，繼而遭賊人劫去銀包，內有大約200港元現金；賊人得手後，往馬頭圍邨方向逃去，的哥通知的士台協助報警。