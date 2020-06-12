你要知：榴槤迷唔怕再中伏！水果達人教你4招揀靚榴槤

踏入六月，當造的水果多籮籮，受香港人歡迎的榴槤主要有來自泰國的金枕頭、越南的干腰及馬來西亞的貓山王。榴槤四季都有，但說到當造、好吃又價錢相宜，就是每年6至8月的夏季時間。不過不少人都遭遇過買榴槤被「搵笨」，買入又生又難以入口的爛榴槤，唔想再做「水魚」，油麻地水果舖店主Gigi就教大家挑選榴槤，大家不再怕中伏！

在挑選榴槤時，第一要先看其顏色，一般太青色代表未熟，「等到佢變咗少少黃色嘅先好食」。但要留意，榴槤有很多品種，有些品種未必能根據其外表顏色，來判斷是否熟透，所以就要留意第二步，就是測試外殼釘軟硬，如果榴槤夠熟，釘與釘之間用手輕輕撳，會感覺到稍微較軟；第三步，可以將榴槤舉起搖動，有聲音代表榴槤肉不黏外殼，是已成熟的狀態。最後一步就要留意外殼，如果由底部出現少許裂痕，亦是成熟的表現。

揀香甜的榴槤難，揀既香甜，又細核更是難上加難。Gigi直言，榴槤果肉的多少或榴槤核的大細，難以從其外觀分辨，只能按不同品種的重量來推斷，例如金枕頭出名多肉細核；長柄榴槤未必是細核，但果肉味道濃郁，也有不乏捧場客。

Gigi又建議，應按自己進食的時間來選擇相應熟度的榴槤。若然打算即晚進食，可挑選有少許裂口的榴槤；打算擺放一兩天才進食，可挑選已變黃但又未有裂口的榴槤，並以報紙包好存放在室溫。「貓山王本身係樹上熟嘅品種，買到之後應該要盡快進食同放雪櫃。」Gigi無奈說，曾有顧客反映買到的榴槤「唔好食」，其實是因榴槤未熟透，「變相嘥咗個榴槤。」

網上流傳不應購買有裂口的榴槤，Gigi解釋爆裂的程度不一，難以一概而論。少許的裂口可以方便撬開，「好似貓山王有個星形，有五個角，一熟嘅話會有條線出咗嚟，呢啲叫少少嘅裂口。」當榴槤過熟，裂口變大，不新鮮之餘又有可能暗藏細菌，此時便不應挑選。

至於如何分辨不同品種榴槤？以金枕頭為例，一般體積比較大，尾部有個尖位，味道亦較「淡口」，適合初嘗榴槤人士；馬來西亞貓山王的尾部則呈有星形，「呢個星形係貓山王嘅標籤」，味道較為濃郁；干腰則是由馬來西亞貓山王接到越南改良的品種，又稱為貓山王仔，體形較貓山王細，而其頂部較尖，中間會脹起卜起，尾部則較平滑。

除了榴槤，近日當造且深受港人愛戴還有日本水蜜桃，其當造期為每年的6至9月。水蜜桃品種甚多，亦有由日本果農所分的各個等級，不同種類和等級的價錢相距甚遠。該如何挑選水蜜桃？等級愈高，例如是山梨縣最高等級的大糖嶺水蜜桃、桃表面的毛分布夠平均及沒有蟲洞，都是好味又甜水蜜桃的保證。