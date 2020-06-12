探射燈：私人土地種樹　政府被動難規管

2014年，一棵印度橡樹從羅便臣道私人屋苑斜坡塌下，擊斃一名路經的孕婦。3年後，死因庭曾建議政府立法強制私人土地上的樹木作登記及定期保養。但政府其後表示，合資格人員不足，擔心立法後反而令私人土地業主將樹木移除或改為栽種更細小樹木。關注團體批評政府的角色被動，倡當局為私人土地的樹木狀況作評估，並審視是否有立法必要。

現時，香港的樹木管理分為兩類，官地上的樹木由政府部門負責管理；而私人土地上的樹木則由業主管理。「雖然政府有將啲樹納入《建築物條例》，但主要都係提供指引同勸喻。」長春社總監蘇國賢直指現時有關私人屋苑的樹木管理多屬自願性質，而政府的角色相對被動。他表示由於管理者毋須向有關當局交代管理的詳情，故有關數據不完善。

蘇相信，規管私人土地上的樹木是大趨勢，但需循序漸進，希望當局能先收集私人土地的樹木狀況，作進一步用途。

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