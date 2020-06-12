探射燈：馬路旁近民居　樹木有洞應移除

太子道西一棵靠近民居的石栗樹出現一個約手掌般大的樹洞，恐有倒塌危機。

危險樹木處處，除銀合歡外，其他樹木若無好好檢查和保養，也可成為「計時炸彈」，隨時倒塌。東網記者日前巡視太子道西時，發現馬路旁、靠近民居的一棵石栗樹的樹幹出現一個約手掌般大的樹洞。專家直指該樹有倒塌危機，呼籲有關當局應做好樹木風險管理措施，免生悲劇。

「你睇佢個樹窿係咁大，但分分鐘入面都中空埋，非常危險！」香港教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇推斷該樹曾兩度受傷，枝節位置曾經折斷，形成樹洞；及後其樹幹亦折斷，並在樹洞位置長出新的水橫枝，故樹幹的上半部分較下半部分淺色。詹指該樹樹洞位置極其脆弱易斷，但礙於土地條件所限，難以採用地底加固及拉繩等方法；若將其修剪成小樹，勢將令其失去綠化功能，故建議移除。

詹表示本港人口密度甚高，有關當局應好好管理樹木及評估風險，以免發生塌樹傷人的情況。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！