探射燈：外來物種周街種　危樹處處命枉送

本港未制訂外來入侵物種清單，外來入侵物種銀合歡易折斷並有倒塌危機，卻在市區多處可見。

日前沙田一棵銀合歡大樹突然折斷，險殺老翁。銀合歡屬外來入侵性物種，容易折斷並有倒塌危機，卻在市區蹤影處處。本港並未制訂外來入侵物種清單，專家直言當局對該些具威脅性的物種欠缺管理，風季將至，增加倒塌危機。議員狠批有關部門管理不力，應盡快採取實質措施。

近日連場大雨，加上風季將至，樂富嘉強苑的斜坡上種植近10棵銀合歡，樹上滿布枝葉折斷的痕迹，並向附近的行人路及馬路傾斜，居民擔心樹木倒塌，望盡早移除。

東網記者日前偕同康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮在各區巡視，發現「甩皮甩骨」的銀合歡樹隨處可見。葵涌葵喜街一棵銀合歡樹樹身傾斜近45度，掛在樹上的斷枝長約1米，隨時掉落街上。荃灣德士古道有銀合歡樹有折斷的痕迹，並傾側近30度，樹下有不少車停泊。而龍翔道一段公路石壆上，亦有至少15棵銀合歡生長，部分已呈傾斜，樹冠壓向行車方向。

薇甘菊是另一種常見的外來入侵性物種，其生長會阻礙被攀附的植物。太子道西的行車線中央花槽薇甘菊肆虐，將羅漢松緊密覆蓋，令其難以接觸陽光，樹葉變得軟弱無力；加上花槽內環境狹隘，羅漢松生長困難。

張批評外來入侵性物種市區蔓延，反映政府樹木管理策不力，其中銀合歡為淺根植物容易折斷，具潛在危險；而薇甘菊亦對本地植物造成極大威脅。風季將至，張擔心再次發生塌樹事故，釀成悲劇。

針對入侵物種，美國、澳洲及日本已制訂政策跟進，惟本港並未制訂外來入侵物種的清單。議員柯創盛批評有關當局在樹木管理上各自為政，促採取跨部門協作，並盡快制訂外來入侵物種清單，以減低有關物種的影響。

漁護署發言人表示，政府會以綜合管理的策略應對外來入侵物種，以避免對香港自然生態帶來不良影響。發展局發言人指沒有統計現時本港的銀合歡和薇甘菊的數目，就銀合歡及薇甘菊等外來入侵物種，部門須根據指引修剪及移除有關物種。

房屋署發言人指嘉強苑斜坡屬管理公司管理；嘉強苑管理處回覆指會定期安排人員檢查樹木情況，但不確定責任誰屬。康文署發言人指，龍翔道銀合歡樹已安排承辦商於本月底前移除；太子道西花槽則未有發現銀合歡或薇甘菊。就荃灣及葵涌停車場內銀合歡，地政總署回覆指已派員視察，並已發信要求有關承租人跟進。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！