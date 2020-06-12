Dr.東：老年黃斑病變損視力　長者宜每年驗眼多食魚菜

常見的眼科疾病有青光眼、白內障及老年黃斑病變等，不過，一般港人對老年黃斑病變認知較少，有專科醫生指出，顧名思義該病的患者年齡一般較高，年齡介乎65歲至75歲的患者佔病人總數約一成；75歲至85歲的患者則佔30%，老年黃斑病變分乾性及濕性兩種，濕性老年黃斑病變患者若延誤醫治，視力或在兩年內急劇變差，年長者應小心。

眼科專科醫生湯文傑表示，不少人會輕視老年黃斑病變，此病受多種因素影響，如遺傳及飲食習慣等。黃斑病變是指中央視力受影響，隨着患者年齡增加，其視力亦會退化，因為自由基導致黃斑區視網膜病變，患者中央視力會模糊，甚至將直線看成曲線。乾性及濕性老年黃斑病變的患者比例為九比一，乾性病患仍未有根治方法，主要是定期監察，防止惡化。

濕性患者嚴重者會出血、結疤及滲漏等，治療濕性老年黃斑病變的黃金時間有3個月，需在患者眼球注射藥物壓制病變，每個月一次，至少需要注射3次。若病患延誤醫治，視力可能在兩年內大幅倒退。有病人在惡化後接受視力測試，本來可清楚看見檢測表上較低的行列，即視力較佳，現在只能看清楚4行以上的檢測字。

老年黃斑病變發展至晚期結痂時，注射藥物亦於事無補，需要輔助性工具幫助患者視物，湯續指，市面低視能眼鏡的選擇較少，外國有一些新款視能眼鏡，醫生可根據患者的感知調整眼鏡，並調節亮度、對比度等，患者也可透過眼鏡自行放大縮小影像，只是視力一經退化便不可還原，最好的做法還是及早保護眼睛，長者更應每年進行檢查。

坊間流傳藍莓、紅蘿蔔、深海魚等可護眼，湯表示，三文魚含有Omega-3脂肪酸，蔬果亦含維他命，能夠防止視力惡化。至於市面上五花八門的營養素及補充劑等，他認為消費者若有需要，可購買指定的維他命產品，或在購買前諮詢醫生意見。同時，他建議市民平常多進食綠葉蔬菜及喝水，避免高脂肪食物及戒煙，有助減低患上老年黃斑病變的風險。

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