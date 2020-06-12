網民熱話：酒樓外賣叉燒包驚見曱甴　街坊揭早有前科

食客在叉燒包的餡料上發現曱甴，斥「令人好難接受」！

餐廳要得食客歡心，食物美味之餘，亦需顧及衞生，惟有曱甴的食物恐只惹人反胃。有食客於Facebook群組「藍灣半島小社區」，分享在小西灣一間買到「曱甴叉燒包」的經驗，並揚言「唔會再幫襯！」。在街坊熱列討論之下，揭發該茶樓在叉燒包「加料」早有前科。東網記者向涉事茶樓查詢事件，惟對方聞訊即掛電話。

從網民 Wing Chan 的照片可見，「曱甴叉燒包」購於藍灣半島商場一間茶樓。3個叉燒包齊整並列於外賣盒內，看似乾淨衞生，惟仔細一看右方的包餡料上，竟附着一隻曱甴，若不留神隨時連曱甴食落肚！

事主續指，發現曱甴後已向酒樓反映，惟對方態度惡劣，聲稱只會換貨了事，事主據理力爭，最後對方才肯退款。記者就事件向涉事茶樓查詢，惟當值男經理稱「叉燒包係酒樓自製」後便掛斷電話。

不少街坊指出酒樓「有前科」，更指曾於同一間酒樓購買叉燒包，同樣有曱甴附於包上。有網民嘆事主「好彩」，「好彩眼利睇到，冇食落肚咋！」。期間不少街坊細數該酒樓的不是，「食品差，服務差，以為裝修後有改善，還是這麼差」。

網民有話說：

Lo Carol：低劣服務的酒樓，blacklisted !

Lasandus Lam：上次買外賣都有加料點心，不過見到太驚嚇掉咗

Leo Suen：呢間X嘢真係浪費晒個海景

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