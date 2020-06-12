教局培訓老師操守　學界稱局方負責可保訊息一致

教育局昨日(10日)向全港學校發通告，要求新入職教師，下學年起須完成30小時「教師專業身份」及「展現專業操守和價值觀」等培訓課程。教師及校長專業發展委員會成員陳美娟今早(12日)在電台節目表示，課程早在數年前已展開討論，亦無特別討論課程是否一定由教育局提供，但她認為由當局負責可令傳遞的訊息一致，較有好處。

陳提到，老師的角色對學生學習很重要，近期當局亦提醒學校有關性罪行及懲治輔導時有無偏私，老師處理學生的德育問題操守問題相當重要。隨社會及家庭環境轉複雜，亦要提升教師的專業性及形象。

教育界議員葉建源對教師必須有在職培訓表示認同，惟他批評當局改變教師專業發展專責小組的建議。他指出，教育局不是專業機構，質疑部分最敏感的課程由當局提供是否有特別用意，亦對當局將看法灌輸老師進行思想控制感到憂慮。

對於教育局昨晚在網頁撰文批評，有自稱教育專業組織把教師培訓措施妖魔化，對此當局表示極度遺憾。葉透露教育局批評的對象是教協，惟他認為教協是正面提出質疑，並無轉彎抹角。