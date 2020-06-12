《國歌條例》刊憲　即時生效

《國歌條例》今日(12日)刊憲，即時生效，以阻止故意侮辱國歌的行為。

據消息人士透露，警方會針對故意侮辱國歌行為，視乎實際情況採取執法行動，並會着重搜證調查，徵詢律政司意見，以便日後進行檢控工作。此外，警方會舉辦內部簡報會，並會於明日(13日)向警務人員發出指引。

立法會本月4日以大比數三讀通過《國歌條例草案》，主要強調市民不可故意侮辱國歌，如規定除升旗儀式外，立法會議員、官員、法官宣誓時及政府舉辦的重大體育賽事等，都須奏唱國歌；而任何人參與或出席奏唱國歌的場合，在奏唱國歌時應當肅立，舉止莊重，不得有不尊重國歌的行為。奏唱國歌，應當按照法例所載國歌的歌詞和曲譜，不得採取有損國歌尊嚴的奏唱形式。

根據《國歌條例》，任何人公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、眨損方式奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌，即屬犯罪，一經定罪，最高罰款5萬港元及監禁3年。另外，就《國歌條例》所訂罪行而展開的法律程序，警務處處長可於發現或知悉有關罪行日期後1年內展開，或犯該罪發生後2年內展開，已較早者為準。