沙中線工程多甩漏　議員要求港鐵高層出席財會解畫遭否決

港鐵沙中線工程醜聞多，包括嚴重超支和涉及地盤做工差劣，近日更向立法會財務委員會申請逾百億港元追加撥款。7名民主黨議員今早(12日)在會上動議，根據《財務委員會會議》第19條，要求傳召港鐵及承建商禮頓的高層、灣仔區議會主席楊雪盈、以及黃大仙區議會主席許錦成出席會議作證，議案最終全數遭否決。

提出傳召議案的議員均批評政府和港鐵監管不力，其中民主黨林卓廷批評，沙中線工程問題是近年最嚴重的醜聞，包括剪鋼筋和虛假文書，認為港鐵前工程總監黃唯銘有絕對責任，故傳召黃到立法會上解畫。另一提出傳召議案的議員鄺俊宇更斥政府錯漏百出，導致嚴重失誤，認為政府上樑不正下樑歪，超支應用作社會福利會更好。

工聯會陸頌雄認同港鐵的工程監管非常多甩漏，批評政府、港鐵和承建商更互相推卸。但他質疑傳召議案是否有意義，港鐵高層亦已出席會議，「要答嘅都答晒啦」，又指網上能查閱區議會的意見，不論建制派或泛民亦有相熟的區議員，而且財會時間非常寶貴，現時再作傳召議案未必有意義。

運輸及房屋局局陳帆則表示，明白議員對工程的關注，又指涉事官員一直在立法會多個委員會上盡量詳細回應，而且亦有能力解答，認為沒有需要傳召，又指樂意在會後提供補充資料。