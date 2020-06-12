陳帆拒為沙中線醜聞下台問責　議員轟「空口講白話」

港鐵沙中線工程衍生不少醜聞，外間不少聲音要求運輸及房屋局局長陳帆應問責下台。陳帆今早(12日)在立法會財務委員會上回應議員質詢時，指自己作為政治問責官員，在沙中線工程醜聞上有責任，亦曾考慮過如何處理政治問責。但他指，在現時如此困難的時候，決定留下帶領政府團隊嚴肅跟進，希望在現屆政府任期完結前完成所有沙中線工程。

議員林卓廷在會上形容，沙中線事件是本港最大的工程醜聞，反問陳帆作為每月30多萬港元月薪的局長，如何看待自己在多個工程醜聞上的責任，以及如何向市民負責，是否在工程完成後下台。他更指，陳帆稱在困難時要留下，若順利更是沒有理由離開，質疑他無論如何都不會問責下台。林更斥至今未見到有負責運輸政策、監管港鐵的陳帆問責，認為陳是空口講白話。

陳帆表示，曾多次就事件解釋，指事情責任有多方面，從來沒有將責任推在前線，又指工程出現很多令人不能接受的情況，政府需要嚴肅跟進。他又指，政治問責是政治問責，並非是空口講白話的口號，指問甚麼責、責任有多大、如何處理等是視乎事情的嚴重性、實際的問題去處理，更稱「空叫口號，政治問責下台，依個我都識得講」，希望議員不要再糾纏。

另外，對於有議員關注政府會就撥款封頂，陳帆則表示指願意封頂，但以往未見過有去年的社會事件和疫情，在新的世界景況下，未能擔保日後沒有其他類似的情況出現。他認為封頂是需要作出科學根據，不能貿貿然封頂，僅在會上承諾取得撥款後會嚴格把關，確保公帑用得其所。