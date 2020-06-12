中三至中五跨境生下周一復課　若違反出入境規定將取消豁免隔離資格

中三至中五級跨境學生前往深圳口岸通關就學時，須持有7天以內的核酸檢測陰性結果證明及「i深圳」健康認證碼。

本港中三至中五級跨境學生將於下周一(15日)復課。深圳市人民政府口岸辦公室昨(12日)宣布經深港兩地政府商定的復課安排，指明上述跨境學生入境深圳可豁免隔離措施、惟學生前往口岸通關就學時，應持有7日內新冠肺炎病毒檢測陰性結果證明及「i深圳」健康認證碼，供深圳海關驗核。不過若有學生作出違反出入境管理規定等行為，深圳方面將取消豁免集中隔離資格。

深圳口岸辦指出，跨境學生應定期前往指定醫療機構接受病毒檢測，費用由學生家長承擔。學生可聯繫深圳市提供檢測的29家醫療機構，由於檢測結果通常在採樣後第2天才能完成，故他們前往香港前應至少提前2天進行檢測。檢測結果有效期為7天，因此每次檢測間隔6天後就須再作檢測。而學生就學應即日往返，放學後照學校安排返回深圳，不要前往香港其他區域。

此等學生應向深圳居住的社區申報個人出入境情況，接受社區健康管理服務，包括每日進行體溫檢測，不參加聚集性活動，不外出前往公共場所。如出現可疑症狀，學生應及時向社區報告，並前往指定醫療機構發熱門診就醫。深圳口岸辦又特別提及，跨境學生的監護人應履行法定監護責任，簽署相關承諾書，如實申報健康信息，確保跨境學生遵守防控規定。

深圳口岸辦強調指，若有跨境學生不遵守疫情防控管理要求、對健康申報信息和核酸結果驗證材料作假、在口岸通關現場不遵守秩序或不配合引導、作出違反相關出入境規定等行為，將實施處置措施，移除備案名單和取消豁免集中隔離資格。

另外，如跨境學生上學途中有突發情況、口岸檢疫驗核異常等原因無法出境前往香港，或在港期間因突發情況需在港就醫或即時返深圳，將按深港兩地的健康管理預案作分類處置。至於香港其他年級跨境學生以及相關陪護、接送人員的服務保障措施，深圳口岸辦將另行公布。