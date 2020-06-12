航空界斥政府救助國泰損公平　航權分配存嚴重利益衝突

政府斥約300億港元援助國泰航空，引起各界質疑，香港航空全資持有的香港貨運航空有限公司直言，此舉令其他航空公司憂慮香港航空業再無競爭公平性，尤其未來的航權分配存在嚴重利益衝突，因為政府官員將成為國泰航空董事，政府如何在航權分配事上擔當仲裁：「特區政府豈能既當球證、又當球員」﹖

香港貨運航空有限公司政府及公共事務總監陳杰撰文指出，港府4月份曾推出抗疫基金扶助業界，當時是以每架在港註冊的飛機大小和數量來釐定資助總額，雖然杯水車薪，但相對公平，因為政府在協助一個產業而不是一家公司，沒有厚此薄彼。但斥資274億港元救助國泰航空卻明顯不符公平原則，令人以為「機場島上的10萬個就業機會均來自一間公司，抹殺了其他業者的貢獻」。

他補充，截至今年4月，港航貨機業務的航班量較去年同期減少了165班，下降10%，但客機腹艙業務影響很大，航班量由去年的6394班下降至今年的2266班，跌幅達65%，涉及收入減少49%。

他更擔憂的是，未來香港航空業再沒有公平競爭空間，因為政府持有了國泰股份，成為其中的股東，並派員進入董事局，未來便存在利益衝突，尤其是處理航權分配時，既要維護這家持股公司的利益，又怎能確保航權分配為香港帶來最大經濟利益，及對行業公平呢﹖他質疑，「這種暨是球員又是球證的安排」，怎麼確保香港未來航權分配仍能公平公正﹖東網正向財政司司長辦公室查詢。