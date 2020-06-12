基因醫學掀資料外洩憂慮　陳肇始稱病人同意才可用

立法會衞生事務委員會今（12日）舉行會議，討論基因組醫學及預防骨質疏鬆症事宜，多名議員關注基因組醫學的資料安全及私隱問題，食物及衞生局官員表示，病人可選擇隨時退出計劃，治療不會受影響。至於警方或國家安全機構有無權利向私人基因資料庫索取資料，食衞局局長陳肇始僅稱，基因資料必須要獲病人同意才可使用。

食物及衞生局副秘書長(衞生)方毅表示，病人或家人參與計劃後，會簽署同意書，不參與亦不會影響其治療，可隨時退出。基因組醫學督導委員會主席梁憲孫補充，相關基因資料亦不會有姓名、身份證號碼等資料，但如病人基因有問題，會將其基因資料交予醫院管理局，醫管局則可能會知道病人身份，以便提供治療。

多名議員在今次會議議程開始前，向委員會主席蔣麗芸提出，新冠疫情是大眾關注的事，要求在下次會議、即衞生事務委員會本年度最後一次會議上為半年來的疫情作小結及提問，而非只在與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會上討論。蔣麗芸指，相信政府官員會聽取議員意見。

至於預防骨質疏鬆症方面，議員李國麟在會上質疑政府在預防等基本工作「冇做嘢」，另一議員鄺俊宇希望政府能在基層先導計劃中納入為長者檢測骨質疏鬆，陳凱欣則指政府在骨質疏鬆症上重治療輕預防，談及推行普查。徐德義說，全民普查需要審慎考慮，外國沒有其他地方曾進行全民普查，認為於本港推行全民普查計劃的證據不足。出席會議的港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授張正龍則指，澳洲已推行全民骨質疏鬆篩查，認為政府可參考。

鄺俊宇其後提出動議，促政府將骨質疏鬆症納入基層先導計劃，獲大部分議員支持通過。議員葛珮帆亦提出動議，促政府為50歲以上的女性及65歲以上的男性進行免費的骨質疏鬆症檢查，並5年覆檢一次，動議同樣獲大部分議員支持通過。