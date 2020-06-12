兩運動員涉立會外非法集結　與另8人同提堂

去年6月9日的反修例遊行結束後，有示威者在立法會綜合大樓一帶集結。

去年6月9日由民陣發起的反修例遊行結束後，有示威者繼續在立法會綜合大樓一帶集結，警方於當晚至凌晨拘捕多人。事隔一年後有10名男子被落案控告參與非法集結罪，當中包括兩名全職運動員。案件今（12日）在東區法院提堂，各被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至6月29日再訊，屆時會申請與早前已提堂的相關案件合併處理，期間各被告獲准保釋。

10名依次為梁展恒（19歲）、周啟龍（20歲）、王洛鈞（22歲）、鄺淯銘（22歲）、葉展鵬（23歲）、張梓熙（24歲）、王樹恒（24歲）、卓嘉豪（24歲）、曾泳祥（29歲）及廖德輝（41歲），鄺及卓報稱為全職運動員，其餘被告分別報稱無業、學生及運輸工等。

各人被控於去年6月10日，在立法會綜合大樓公眾入口外指定示威區，連同戴安、吳浩榮、陳均年、丘子樂及其他不知名人士參與非法集結。

控方原本要求各被告以1萬港元保釋，但裁判官認為本案應與將合併的案件的保釋金相同，故下令各被告只需以2000港元保釋，另外由於控方無法解釋為何事隔一年才要求各被告守禁足令，裁判官結果拒頒禁足令，只下令被告在保釋期間不得離港、定時到警署報到及居於指定地址。