3員工入稟勞審處控國泰無理解僱　涉複雜法律問題轉區院處理

國泰港龍航空3名前空中服務員聲稱因在社交網站上的言論、或曾在反修例示威現場附近被警方截查，而被解僱，他們早前入稟勞資審裁處，指控資方屬無理解僱，申索工資賠償及爭取復職。案件今日(12日)第一次提堂，審訊期間申索人申請把案件轉移區域法院，審裁官沈其亮休庭後表示，由於案件涉及複雜法律問題，超出勞審處的司法管轄權，因此同意把案件轉交區域法院。

審裁官沈其亮在案件提堂時表示，申索人張樂怡及梁慧妍聲稱自己因在社交網站上的貼圖及言論，被公司不合理解僱；而申索人吳子健則指，自己因曾經在示威現場附近被警方截查，而遭無理解僱，3人皆入稟向國泰港龍航空公司追討賠償損失及爭取復職。資方代表何小姐指出「不反對把案件轉至高等法院審理」，又指由於3人被解僱的官方理由不同，因此希望3人的案件能分開處理；而3名申索人亦提出申請，把案件轉交區域法院。

退庭30分鐘後，何小姐指出公司同意案件轉交區域法院。審裁官則表示，案件中所涉及的主要議題在於公司針對社交媒體的守則、及員工操守等之條款，能否構成僱傭合約的明定條款、亦涉及勞資雙方的信任及信心，而另一方面，案件亦涉及複雜的法律問題，包括聲譽上的損失、強制令頒布等，超出勞審處的司法管轄權，因此同意把案件轉交區域法院。而訟費的支付亦會由區域法院命令。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏今日陪同3名申索人到勞審處，她指出3名事主皆是在去年㡳被解僱，認為國泰無理解僱涉事者，工會將支持他們「攞返個公道」。她續指，因相關事件而被解僱的人「其實唔少」，但只有3人願意提出申索，又預料案件將持續2至3年以上，無論是任何一邊勝訴，另一方皆有很大機會提出上訴，而早前工會曾召開會員大會，同意為3名申索人支付部分的費用。