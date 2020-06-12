國泰5月客運量瀉99%　料今年上半年錄得顯著虧損

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空今日(12日)公布，國泰航空與國泰港龍在5月份合共載客18,473人次，按年跌99.4%，收入乘客千米數按年減少99.1%；乘客運載率下跌53.3個百分點至29.6%，以可用座位千米數計算的運力則下跌97.5%。

至於兩航空公司5月份運載的貨物及郵件合共98,710公噸，按年跌41.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少29.1%。運載率上升9.1個百分點至73%；以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌37.9%。

在今年首5個月，載運乘客人次按年跌71.2%，運力下跌59.5%，而收入乘客千米數則下跌67%；載運貨物量按年跌29.7%，運力下跌 27.9%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌22.3%。

基於今年首5個月客運量及收入乘客千米數均大幅下跌，國泰航空集團繼續預期2020年上半年將錄得顯著虧損。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，新冠肺炎疫情大流行對集團以至整個航空業均造成巨大衝擊。縱使情況稍有改善迹象，例如香港國際機場開始放寬轉機限制，然而未來的走向仍然十分不明朗。相較其他國際航空公司，國泰並無經營本地航線，需完全依頼跨境旅遊；而政府延續外國人士訪港限制，更凸顯在恢復客運服務方面必須謹慎及保持靈活。

林氏稱，集團因此調整6及7月的客運航班規劃。整體而言，6及7月的客運航班運力分別約為3.5%及9.4%，惟有關計劃會因世界各地放寬旅遊限制的力度而調整。集團會繼續按市場需求以調整客運航班，然而預計未來數月仍會大幅削減航班。