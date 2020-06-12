港版國安法：林鄭拒到立會接受質詢　泛民斥遏止反對聲音

全國人大上月底決定授權人大常委會，就維護香港的國家安全，制訂「港版國安法」，特首林鄭月娥日前透過行政署回信，拒絕應邀到立法會回應議員有關港版國安法的質詢。有政黨指出，若特區政府視「港版國安法」涉及國家層面，更應在正式及憲制場合為人大常委會向港人交代詳情、搜集和整理意見，反映市民關注，他們今早(12日) 去信林鄭，要求對方出席答問會，接受議員質詢。

民主黨主席胡志偉批評，林鄭至今完全沒有就港版國安法諮詢和聆聽港人意見，透過不發聲的手法遏止反對聲音，現時亦欠缺渠道表達反對立法的意見。他續指，該黨曾三次將有關港版國安法的口頭質詢提交上大會均被拒絕，而林鄭自今年1月後，便再沒有到立法會出席答問會，認為她應兌現承諾，出席答問會。

議員涂謹申指出，《基本法》23條和凡涉及國家安全的法例理應由香港立法會自行制訂，但現時人大授權常委會強行制訂港版國安法已違反《基本法》，他形容立法過程是「快刀斬亂麻」，皆因有消息指法例本月底便會實施，但過程卻完全沒有讓香港民意代表表達意見，反問「(林鄭)係咪連一個解釋都無」，便可當作完成向中央反映意見的工作。

涂續說，泛民主派代表市民聲音，但現時不能表達反對意見，他又指人大也有1人反對立法，諷刺「立法會連人大都不如」，失去正當程序和公義，特區政府官員更稱，港版國安法制訂後首日便會開始執法，難免令外界有憂慮。