吸毒失常肢解親女　濫藥母被判無限期醫院令

40歲吸毒女因服冰毒導致精神錯亂，將自己的12歲女兒殺死後再肢解，她早前承認誤殺罪，今早(12日)在高院接受判刑。法官形容本案是一宗悲劇，被告在毫無先兆下以殘暴手法殺害其唯一親女，任何人翻讀案情都會感到不寒而憟，然而法庭認同被告若非受精神病影響，她不會殺害女兒，因此接納醫生建議，判處被告無限期醫院令。

法官庭上引述精神科醫生報告，披露被告在20歲時曾有吸食白粉（海洛英）的習慣，當年她吸毒了兩年且每星期會吸3次。直至2017年她轉為每日吸食冰毒，案發前她從未接受過精神科治療。但曾經向男友表示自己「鬼上身」，男友都認為她行為怪異。

據最新的醫生報告，被告有服食多重藥物的病史，她被診斷患有由毒品引起的思覺失調及精神分裂，且有幻聽幻覺等徵狀。

辯方今早呈上由死者老師及一名保險經紀等人所撰寫的求情信，力陳被告本身是一名好媽媽，會對女兒的將來作出規劃，事件定必令被告懊悔終身。法官指，無證據顯示被告在案發前已敵視女兒，法庭亦無理由質疑她對女兒的愛惜之情，因此遂按醫生建議，判她接受不設限期的醫院令。

40歲女被告曹燕，於2017年12月17日在旺角廣東道一個劏房單位內殺死其女兒。當時警察上門處理糾紛案，意外揭發被告殺掉自己的12歲女兒後將她肢解，人體殘肢遍布洗手間，女童的頭顱部分被放在馬桶中，部分在電飯煲內。