僱員再培訓局課程被指未達成效　羅致光：將落實改善措施

立法會帳目委員會今（12日）就審計署第七十四號報告書，有關「僱員再培訓局」進行公開聆訊。審計報告揭露，該局部分培訓課程未達主要成效指標，近年入讀課程的青年人次下降，並留意到該局員工流失上升，財政上亦頻頻錄得虧損。勞工及福利局局長羅致光指大致同意有關建議，將落實改善措施。

議員邵家輝指出，入讀再培訓局課程的學員中，15至29歲群組人數偏低，只佔整體學員約10%，而30歲以上群組則接近90%，質疑局方資源集中於較年長的學員身上。羅致光表示，本港就業人口年齡中位數上升，加上年長人士轉工更有需要接受培訓，承認近年較着重年長人士的就業培訓。

議員林卓廷亦指過去數年間，每年均有約10%課程的學員就業率為0%，認為過去數年本港經濟不俗，質疑局方有否檢討課程成效。僱員再培訓局行政總監吳國強解釋，有關數字是「相關就業率」，用以反映學員畢業後能否投入與課程有關的工作，僅供內部參考，而非評核課程成效的指標，大部分課程的就業率均達到成效指標。他強調，由於早年經濟不俗，學員畢業後更多工作選擇，或因薪金、地點或時間不合適，而未有投身與課程有關工作。

對於財政問題，吳國強承認該局去年虧損約4億港元，但強調其目的是為現有勞動力增值，未來會妥善運用140多億港元的政府撥款，包括於金管局投資並賺取利息，亦會開源節流，以及謹慎使用資金。吳又指，過去數年的員工離職率有約5%至10%，同意數字略高，未來會加強內部培訓，並進行市場薪酬調查，以增強員工士氣及歸屬感。