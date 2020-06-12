電動車市佔率超低　環境局推行不力拒設普及時間表

港府推動電動車多年，但本港的電動私家車市佔率至今僅有2.3%，環境局副局長謝展寰今表示，近一、兩年電動車普及化有「翻天覆地」的改變，但難以估計消費者反應，故不會制訂未來幾年的電動車發展目標，只稱制訂一個禁止燃油車出售的年份「較可行」。環境保護署副署長馮浩然則指，當局正研究引入電動「的士」，並與業界「互動」，但時間表同樣欠奉。

立法會研究電動車發展相關事宜小組委員今早舉行會議，謝展寰表示，近一、兩年推動電動車普及化的工作較以往樂觀，市面上電動車的型號和數量正急速增加，但仍難以估算消費者的反應。他認為，認為訂立一個年份，禁止燃油車的出售更可行，相信在該年份約10年後，燃油私家車車主均已換車，屆時市面的傳統汽車將會被全面淘汰。

謝又相信，私人停車場亦會趁在政府仍有資助時，加裝電動車充電器，車主購買電動車的意慾亦會隨之增加。惟謝未有就兩項計劃提供具體時間表。

馮浩然表示，當局正進行全港性研究，了解如何在公共地方加裝充電站，以應付的士等商用車輛充電，與此同時，業界亦了尋覓合適的車輛，署方正與業界商討可行方案，待雙方達成共識後，將進行小規模試驗計劃。