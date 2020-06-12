3人涉中上環暴動　法庭裁定表證成立

去年7月28日中上環發生警民衝突，一對夫婦及一名女學生被控參與暴動罪，案件今(12日)在區院續審。法庭裁定案件表面證供成立，湯氏夫婦不自辯，17歲女學生李宛叡則選擇出庭自辯。

被告李宛叡作供指，案發前一天與台灣回港的好友聊天至深夜，當時好友表示想前往翌日、即案發當天的中環遮打花園集會，她本着陪好友的心態而一同前往。

李指當日下午會合了好友，先往午膳至5時多，她當日天身穿黑衣，並帶了一件深色衣服給好友。她表示穿黑衣因不想「標奇立異」，且新聞曾有報道指穿白衣會被打。

而在途中，好友稱從新聞得知該集會已差不多完結，並指有人組成了遊行隊伍往西區警署，遂按她提議往該處。她們到達西營盤站，到閘外遇有人派發口罩，李表示拿了一個戴上，因不想樣貌被拍到。

兩人到達附近後見現場有許多人，本打算「行番後少少，睇吓就算」，惟後來現場突然變得很吵及氣氛緊張，更有人提醒或會有催淚彈，問他是否需要頭盔，更欲替她們包保鮮紙，但好友卻「好衰咁拒絕人哋，話好核突」。李說當時沒有想過會有催淚彈，又因不忍拒絕對方好意，遂拿了一個頭盔及讓人替她的手包上保鮮紙。

其後，李聽到槍聲並見到煙，她與好友兩人均吸入催淚煙，雙眼疼痛及「睇唔嘢」，並感到呼吸困難。她與好友想走避，卻「唔知自己行左去邊」，而前方的人不斷後退，她此時與好友失散。

李及後感到有人扶她走，是首被告及次被告扶她及助她洗眼，她當時不認識二人，「只係覺得佢哋好好人」。不久，她又聽到有人喊有警察，模糊中她見到有人跑，首被告更把她抱起來跑，期間她又聽到後方有人喊「警察咪郁」。之後她被帶到鐵絲網處，聽見有人叫她爬過去，她遂照做。

李爬過了後，便見首被告及次被告被捕，有警員以警棍敲向鐵絲網及用粗口罵她，又有另一名警員向她說：「見你咁細個，你爬番出黎就唔拉你」，她於是爬回去卻被捕。李否認當日曾參與遊行，亦否認做過任何擾亂秩序的行為。