修例風波：泛民內會圍主席台叫口號 7分鐘10人被趕離場

泛民議員於內會前到主席台前舉起標語和高叫口號。(李志湧攝)

修例風波已持續1年，今日(12日)亦是6.12事件一周年。立法會內務委員會今午召開會議，多名民主派議員在開會前夕，到主席台前高舉「香港人毋忘612」等示威標語，並高叫「毋忘6.12，香港人反抗」等口號。內委會主席李慧琼多次警告後，他們仍沒有自行離開，最終民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲、人民力量陳志全等10名議員於7分鐘內先後被趕離場。

會議在召開15分鐘後回復正常，李慧琼指早前與政務司司長張建宗會面，張建宗指很高興內委會重新起步並回復正常運作，希望立法會在會期終止前盡可能完成審議法案，政府會全力配合運作。

多名建制派議員隨後發言，要求李慧琼就港府即將推出的「健康碼」，向張建宗表達意見，包括考慮補貼檢測費用、擴大措施的受惠範圍。另外議員麥美娟則指，政府近日決定動用土地基金救助私營企業國泰航空，質疑政府為何不支援相關業界的從業員，要求政府推出第三輪防疫抗疫基金。

會上亦通過行政管理委員會、查閱立法機關文件及紀錄事宜委員會成員名單，全數由10名建制派議員出任，包括經民聯石禮謙、吳永嘉、民建聯黃定光、陳克勤、保險界陳健波、新民黨葉劉淑儀、獨立謝偉俊、自由黨易志明、鍾國斌、以及麥美娟。