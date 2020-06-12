拒遺孀分產要求　官命令蒙民偉遺產維持現狀

有「電器大王」之稱的信興集團創始人蒙民偉在2010年去世後，由其前妻所生子女控制的信興集團旗下公司入稟高院，指蒙民偉生前曾向該些集團公司借款逾19.8億港元，要求從其遺產中扣除償還。蒙兩名遺囑執行人李國寶及蔡奮強在17年向高院申請，要求法庭確認在上述訴訟未有結果前，毋須向遺產受益人分產。蒙的遺孀王蓓芬及其女兒則向法庭要求，先將逾5億港元的遺產分配予受益人。原訟庭在今年5月審理有關申請，至今日（12日）以書面判決，接納遺囑執行人的申請，拒絕王氏母女的分產要求。法官指如信興集團的追債訴訟勝訴，遺產可能資不抵債，因此遺產應暫時維持現狀。

據蒙民偉的遺囑，其遺產會先分一部分予與前妻所生的子女，然後餘額將歸王蓓芬及其女兒蒙珮兒所有。王氏母女現要求遺囑執行人先將兩間位於九龍塘雅息士道、約值5億港元的獨立屋，一批值4200萬港元的藝術藏品，及一批值250至570萬港元的海外物業分予受益人。她們估計分卓上述資產後，蒙民偉的遺產仍有約14億港元，當中包括南區赫蘭道一間值逾10億港元的獨立屋，及價值逾3億港元的現金及證券。此外如最終信興集團的申索成立，剩餘遺產又不足還債，她們承諾會支付餘數。而遺囑執行人就表示，他們管理遺產並不涉個人利益，除非獲得法庭頒令，分產後如遺產資不抵債他們可以免除法律責任，否則他們不會現時分配遺產。

法官今日在書面判詞表示，除非有特殊理由，遺囑執行人應該在清還遺產欠債之後，才將剩餘遺產分配予受益人，本案亦應以此原則處理。法官指信興集團的申索會否成功仍是未知之數，而王氏母女提供的資產資料，法官亦認為不足保證可清還可能欠款。法官因此決定，遺囑執行人現階段應繼續維持遺產現狀，不被強制分產。此外法官亦頒聲明確認，遺產執行人雖有權為遺產投資增值，但僅是權力而非責任。