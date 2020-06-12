企業拯救程序修例拖足3年未交立法會　財庫局稱目標下年度提交

立法會帳目委員會今（12日）就審計署第74號報告書，有關「破產及清盤服務的管理工作」進行公開聆訊。審計報告揭露，財經事務及庫務局原定目標於2017-18年度，把企業拯救程序和在無力償債情況下營商條文的條例草案提交立法會，惟至今尚未完成。該局局長許正宇解釋，法律草案涉及較多及較複雜的細節，目標於2020-21立法年度提交條例草案至立法會。

議員謝偉俊指出，局方在2015年「已經講緊要立例」，當時目標為於2017-18年度提交有關條例草案至立法會，批評局方未能完成上述目標，加上報告內不少「諗住會做嘅野都係今年內發生」，令人感覺該局因應審計報告才於今年進行。

財務局副秘書長許澤森解釋，此前曾數次於立法會提出有關條例草案，惟結果不太成功，該局曾於2015至17年期間，重新思考舊有議題，並與持分者作深入討論，惟未能獲得廣泛共識，只好再作修改。他強調，現階段局方準備好一套完整新法案，期望下年度提交至立法會審議，下周起將發放法案草擬稿及政策文件予會計及法律界等各界持分者，期望可於8月前與主要持分者進行詳細討論，以獲得較高程度共識，避免草案不獲立法會支持。

有議員估計今年高峰期有約26,000宗破產個案，似乎「舊債未清，新債又黎」，關注該局於人手、資源或策略上能否處理。破產管理署署長麥錦羅表示，該署正監察事態發展，強調會全力作好準備，例如增強員工的工作能力及增設額外人手等。