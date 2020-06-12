拯溺員工會批康文署指引不切實際　憂救人時染疫

新冠肺炎疫情緩和，康樂及文化事務署上月21日起逐步重開公眾泳池及公眾泳灘，惟前線救生員批評當局未有就如何處理懷疑新冠肺炎患者，向救生員提供培訓，憂慮拯溺期間被傳染。香港政府拯溺員總工會及港九拯溺員工會要求民政事務局及康文署作出改善，提供培訓。

議員陸頌雄聯同兩個拯溺員工會今日(12日)召開記者會。工會指，康文署向當值救生員發出肺炎疫情下的拯溺指引，內容不切實際，例如要求前線人員於救援前為懷疑確診者進行風險評估，救生員卻欠缺相關的培訓和對疾病的認知性，而指引亦欠缺疏散及處理懷疑確診者的程序。

康文署又要求前線人員於救援中使用新款一次性的袋瓣罩甦醒球(bvm)、個人保護袍及手術用口罩，但實際提供的裝備卻不足，一切只是紙上談兵。工會又表示，署方要求救生員拯救遇溺者時，盡量使用救生工具，避免與遇溺者接觸。然而在危急救援中，救生員根本無法使用工具協助，否則有機會延遲拯救。

工會認為康文署需要為前線救生員，就疫情下進行拯溺救援，提供有效的認證機制以培訓和考核員工，確保員工對相關層面有足夠認識，才能有效防範救生員因工作受傳染。

陸頌雄及工會認為現時康文署就肺炎疫情向當值救生員發出的拯溺指引，只是由香港拯溺總會和康文署的訓練組參考醫管局指引製作，有關指引的成效及可行性成疑，要求當局立即與衞生防護中心、醫管局及香港拯溺總會組成專家小組，制訂可行的拯溺指引，並盡快就有關指引培訓和考核員工。