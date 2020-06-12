遇查「起飛腳」襲警　男教師遭還押小欖

網民於去年11月11日發起「黎明行動」在各區堵路，當日有一名男教師被指在上水的迴旋處駕車慢駛，被警員截停要求搜車，他表現激動掙扎，期間涉踢中警長腹部，因而被控襲警。他否認控罪，經審訊後今(12日)在粉嶺法院被裁定罪名成立，裁判官質疑他心智有問題，將他還押至小欖精神病治療中心至6月26日，等候其精神科、心理及背景報告後判刑。

裁判官裁決時指，接納3名警員為誠實可靠的證人，雖然遇襲警長的證供有些微不一致之處，但不足以影響其證供的可信性。至於另外兩名警員表示看不到被告起腳的動作，法庭認為當時被告的動作太迅速，二人看不到亦不出為奇。

相反，裁判官明言不接納29歲被告楊博文的證供，更直言他作供時的態度「假到不能再假」 ，不相信他不知道當日有三罷活動，亦不信他在車上戴口罩是因為鼻敏感，認為他只為遮掩面容，更不接納他指遭警員襲擊的說法。

律師求情指被告對教學充滿熱誠，希望能繼續當老師，他並要照顧患病父母，望獲判非監禁式刑罰。惟裁判官直指被告：「心智可唔可以繼續教書？想知佢精神心智有無問題？」，力斥她為人師表但守法意識薄弱，犯錯又無悔意，更在庭上大話連篇，遂將他還押等候連串報告後判刑。

警長鍾宏業早前供稱，當日見被告駕車在迴旋處慢駛造成阻塞遂將他截停，被告下車後表現激動更一度欲離去，他制止時被告激烈掙扎，並起腳踢他，膝部撞到他的腹部。但被告反指遭警按在地上，將他的頭在地上摩擦，另有警員跪在他頸上和揸他下陰。