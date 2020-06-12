政Whats噏：泛民初選爆內訌　戴耀廷認衰跪低致歉

一場民主派初選協調機制，引發泛民內訌，仲迫使到負責統籌同發起呢次初選嘅違法佔中發起人之一戴耀廷認衰跪低致歉，今日喺Facebook出貼乞求盟友信任，又講定唔撈聲明「若我再不能得到大家的信任，我也不適合繼續去統籌這次公民投票了」，互信危機大到咁，究竟發生咩事呢？

事緣立法會將於9月舉行換屆選舉，民主派早前發起初選協調機制，惟戴耀廷日前就話，初選唔洗簽署承諾「當選後否決財政預算案」、認同反修例示威核心訴求等共同綱領，言論惹起部分有意參與嘅素人不滿，擔心初選只係一個「分餅仔」機制，仲喺前晚(10日)另起爐灶搞聯署，並吸到逾30名曾參與協調嘅人士簽署添。

事件醞釀到今日(12日)，泛民內訌愈演愈烈，群情洶湧到戴耀廷出貼致歉，解釋唔洗簽共同綱領嘅協議喺佢個人決定，話唔想喺自己手上製造借口畀政府DQ任何人喎。戴又認衰，話自己事前冇做諮詢，實在唔符合程序，跟住再度致歉，又話簽唔簽協議喺各人意向，任何取態佢都尊重。

之後佢就開始乞求盟友信任，話「只是希望大家仍能信任我」，又指唔希望自己嘅錯失導致原先已達成嘅共識破裂，期盼大家仍能保持相互信任，完成到個公投喎。之不過，佢都有戴定頭盔，話如果得唔到大家信任，佢都唔適合再搞個公投落去喎。