團體促最低工資增至42元　倡一年一檢免數據滯後

檢討法定最低工資水平的公眾諮詢將於下周二(16日)結束，有工會今日(12日)指現時社會情況不應凍結最低工資，又指現時最低工資未追上綜援，要求工資增至每小時不少於42港元，料可惠及20萬名打工仔，又促請實行「一年一檢」最低工資水平。

目前法定最低工資為37.5港元，每兩年檢討一次，下一次調整應在2021年。港九勞工社團聯會表示，按現時2人家庭的領取綜援金額，加上租金津貼，連同水費與排污費，可領取8588港元，反觀以現時最低工資37.5港元來算，工作26天，每天工作8小時，月薪只有7800港元，按每人供養比率為2來計算，最低工資收入比綜援金額低超過9%。

勞聯主席林振昇指，雖然香港失業率達5.2%，惟低薪職位未有流失，如清潔工人方面失業率為2.7%，反映基層勞工市場仍有需求。他指現時領取低於最低工資的人數只有約2萬人，若進行調整，可望惠及20萬人，當中對整體行業成本只會上升0.2%，期望升幅可以由公司、社會承擔。

另有聲音指要凍結最低工資，林表示反對，他解釋指現時香港雖受新冠肺炎疫情影響，但去年仍有通脹，預計會影響基層家庭，如基本生活必需品未有減價，又指若經濟在下年復甦，最低工資卻要維持至2023年，對基層員工並不公平，亦會加劇貧富懸殊。

林續指現時最低工資每兩年才檢討一次，認為並不合理，他建議應視乎最低工資水平是否能夠維持打工仔的生活開支，而非香港經濟因素或一籃子因素而定。他批評「最低工資水平檢討數據」嚴重滯後，認為最低工資已實行9年，政府有能力縮短檢討周期，並要求由兩年一檢改為一年一檢。

勞工及福利局局長羅致光早前表示，「一年一檢」只能靠機械式方法計算，相關數據亦會滯後，目前的「兩年一檢」則可以考慮目前的情景、過去及未來因素，參考社會及勞工市場情況會更全面，較為適合。