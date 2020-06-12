國泰今申請首輪保就業計劃　料領逾7億元工資補貼救亡

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，日前獲港府入股及借貸近300億港元救亡，國泰今日（12日）向員工宣布會申請政府的保就業計劃，按計劃規定，國泰今年6至8月將不可裁員，在港的2.8萬名員工有望保飯碗。國泰回應東網時證實，集團確認經過審慎考慮，已遞交申請。另外，國泰旗下全資附屬航空公司香港快運公布最新一輪自願無薪假計劃。

國泰向員工發信提到，經過仔細考慮，國泰航空集團今天已向港府申請保就業計劃。國泰去年年報顯示，國泰航空連同其附屬公司在全球有逾3.42萬名員工，其中在港員工約2.82萬人。計劃會補貼員工工資，每名員工工資上限1.8萬港元，補貼上貼限為9000港元，以此推算6至8月的3個月工資補貼，國泰料可獲7.6億港元。

據了解，香港快運前日（10日）亦公布最新一輪自願無薪假計劃。消息指，參加計劃的員工將於本年7月1日至9月30日期間，放取15日無薪假，並於6個月內攤分所減去的工資金額，意味着該批員工本年7月至12月的月薪將減少約8%。

香港快運回覆東網查詢指，由於各國因疫情而維持推行多項入境限制，以致旅遊需求跌至谷底，預期旅遊需求在一段時間內將維持疲弱。為繼續保持現金流，以及令團隊得以維持運作，決定推出第2輪自願參與性質的「特別無薪假計劃」。

國泰及國泰港龍3個工會對公司前景仍然擔憂。國泰航空公司空中服務員工會表示，高興得知國泰申請保就業計劃，認為可為員工帶來短暫解脱，但國泰高層早前曾提到今年第4季會進行資本重組計劃，仍為公司帶來不確定性，又擔心若國泰不申請保就業次輪計劃，會令員工失去安全網。工會冀國泰管理層可邀請工會一同討論國泰未來發展，以協助所有員工度過艱難時期。

國泰港龍航空公司空勤人員協會認為，國泰今年第4季會進行整個集團的架構重組，惟國泰至今未有公開承諾會在下年度或其他時間不裁員。員工對於架構重整後，港龍航空何去何從，以及職途上仍有憂慮。工會敦促國泰盡快公布更多與重組相關的消息，以及對港龍員工作出承諾，保障其就業，以穩定員工士氣及信心。

國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝則形容，國泰申請計劃是好消息，「可以鬆一口氣」，雖然員工仍要放取無薪假，但計劃規定不可裁員，可令員工放心，對士氣有一定幫助。他冀國泰可善用政府資助，盡快走出虧損困境。