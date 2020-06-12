國際大鱷狙擊港元？　金管局稱有能力信心守住聯匯制度

香港金融管理局稱「有能力、有資源、有信心」守住聯匯制度。

近月有關聯繫匯率將受到衝擊、本地再掀走資潮，以及有國際大鱷狙擊港元的消息不斷傳出，香港金融管理局特別於社交平台Facebook(Fb)上出貼子逐點回應，並稱「有能力、有資源、有信心」守住聯匯制度。

問題1：港元匯率強是由於有大鱷正買入港元，等待沽空？

金管局表示，近期港元偏強及有資金流入，主要是由於新股集資活動、企業派息及半年結等因素，增加市場對港元的需求。強調炒家難以重用97年金融風暴時的雙邊操控策略，因為現時港元貨幣基礎較當時上漲多倍，炒家難以沽空港元推高利率。

對於有對沖基金多次出口術打賭聯匯脫鈎，金管局指，相關機構「久唔久就會出嚟吸引眼球」，但回望相關基金的規模及往績「就知咩事」。

問題2：香港是否有走資？

金管局回應指，今年首4個月香港存款上升0.8%，初步數據顯示5月份數字亦保持平穩。儘管年初至今新冠肺炎為全球金融市場帶來史無前例震盪，但港元持續處於強方，並觸發多次強方兌換保證，流入超過480億港元等值資金，故「睇唔到」有走資。

新加坡一直被指是港資停泊的首選地，當地外幣存款上升進一步引發港人走資討論。香港金管局表示，新加坡金管局已澄清，其外幣存款來自全球多地，並非主要來自香港，呼籲不要對號入座。

問題3：聯匯是否穩陣？

金管局表示，當局有4400億美元外匯儲備，為香港貨幣基礎規模2倍，強調彈藥絕對充足，有信心守住聯匯制度。另外，金管局與中國人民銀行有貨幣互換安排，有需要時可從人行換入美元以增加彈藥，並有關措施指是「單向」安排，不存在金管局送美元入內地的問題。

問題4：若美國取消香港特殊地位，會否衝擊聯匯？

局方指，香港為國際金融中心，亦是全球第三大美元外匯交易中心，服務大量亞太區以至全球跨球企業，支援各種投資、財富管理、貿易及結算服務，指香港金融體系已與全球經濟金融體系緊密聯繫，任何衝擊香港金融制度的舉措，亦會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，更可能削弱國際投資者對使用美元、持有美國金融資產的信心。所以，金管局認為，不用過分放大相關極端情況的可能性。

問題5：港人有否需要暢定美元？

金管局表示，香港沒有外匯管制政策，有需要就可以兌換美元，但如果純粹「跟風」暢美元，則要小心考慮成本問題，強調銀行體系有充足美元現鈔供應。