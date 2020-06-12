區諾軒襲2警判社服　控方覆核刑期被駁回

前立法會議員區諾軒被指去年7月警民衝突現場，用「大聲公」推一名警長的長盾，及用「大聲公」向一名警司高聲說話，令警司聽力受損。區早前被裁定兩項襲警罪罪成，被判140小時社會服務令。律政司認為刑期過輕要求覆核，聆訊今（12日）在九龍城法院進行。控方指即時監禁是襲警罪慣常刑罰，辯方則重申社服令也會剝奪人身自由，不能視為溫和的判刑選項。裁判官就指區並非預謀犯案，又指每宗案件均需獨立處理，最終駁回控方申請維持原判，控方並要支付辯方。

32歲被告區諾軒被控於19年7月8日約凌晨0時30分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，先後襲擊警長關志豪及警司高振邦。被告否認控罪，經審訊後被判罪成。

控方今援引案例，指襲警罪行嚴重，刑罰必需具阻嚇性，否則無法保障在前線執勤的警員的安全，除非有特殊情況，否則慣常做法是判被定罪者即時監禁。

控方指本案被告在不同時段襲擊2名不同警員，並非單一或連續襲擊，且警司高振邦事後耳部痛楚且出現非永久性聽力損失，增加案件嚴重性。而被告的背景及初犯，都不足以偏離判刑慣例，認為是次判刑不能反映案情嚴重程度。

辯方反駁指，每宗個案均需要個別處理，不能一概而論，而就案中首控項罪而言，被告沒有任何動作襲擊警員身體，即使在次項指控中，警司耳部曾受損傷，但當時「大聲公」和警司耳部仍有一個手臂位距離，且被告亦是在聲浪影響到的範圍之中，2罪與其他同類案件相比不是最嚴重。最終裁判官在聽取雙方陳詞後，決定維持原判。