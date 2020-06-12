運輸署擬修訂巴士指引　每平方米站立6人放寬至4人

運輸及房屋局檢討專營巴士站立乘客數目及服務水平，擬修訂《巴士路線發展計劃有關改善及減少服務的指引》，建議巴士站位人數由每平方半站立約6人，修訂至每平方米站立約4人，又會更改現時巴士增加及縮減班次的規定，料最早在2021年年中實施，專營巴士公司屆時料須額外購買50輛巴士及增聘120名車長。

運房局今(12日)向立法會交通事務委員會提交文件，指經檢討後，認為現時巴士每平方米站立約6人的法例規定與海外地區相約，毋須進行修訂，惟運輸署明白乘客出行模式漸漸改變，普遍希望有較舒適的巴士旅程，故該署認為可採用每平方半站立約4人作為服務水平基準，建議修改相關指引有關班次調配的指標，降低現時增加巴士調配的門檻，並規定專營巴士須採用相等於每平方米站立4人的載客率，作為增加或縮減班次的基準，以達致改善服務質素。

文件指出，以一輛現時專營巴士普遍使用的「富豪B9TL 12米」巴士為例，其法定總載客人數為137人、包括47名站立的乘客，按現行指引，需在最繁忙的半小時內的載客率達100%，才須增加班次。在新指引下，只需要在最繁忙半小時內的載客率達90%、即總載客人數達124人，包括34名站立的乘客，便須增加車班次。該署料新指引推行後，乘客需求較高的路線班次會變得更頻密，乘客可較易選乘下一班車，巴士站立空間將得到改善。

文件又解釋，維持法定站立人數可為專營巴士的運作提供彈性及有效應付突發情況，如發生鐵路事故及颱風等突發事件時，或會因法定載客人數減少而無法疏導大批乘客，而巴士公司及車長亦認為會引起執行上的困難。