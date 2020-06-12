沙中線工程超支100億元　陳帆拒為開支封頂捱轟

立法會財務委員會今午(12日)繼續審議兩項與沙中線有關工程的追加撥款，分別涉款逾86.9億港元和逾13.6億港元，合共約100億港元，民主派和建制派均要求政府「封頂」。運輸及房屋局局長陳帆稱不願見到沙中綫工程再度超支，但未能確保日後不會再發生社會運動、爆發疫情等事件，無法貿然承諾「封頂」。他表示在可見的情況下，是次申請100億港元追加撥款足以應付餘下工程。

議員田北辰詢問政府，是否同意港鐵在紅磡站月台工程造假一事上疏忽，認為紅磡站的7億港元管理費不應由公帑支付。議員蔣麗芸稱，很多大公司視立法會財委會為提款機，促請政府正視問題。

議員陳淑莊指出，沙中線工程出現不少問題，尤其紅磡站月台工程造假的醜聞，她詢問政府，到底港鐵的表現是否達到合理的水平，從而令當局和市民接受。議員郭家麒炮轟陳帆，「連封頂咁簡單嘅要求」也不願承諾，批評陳根本無資格在財委會「拎一毫子」。

陳帆回應指，港鐵在紅磡站月台工程造假有不可推卸的責任，當局會按委託協議嚴肅跟進。對於港鐵在沙中線工程衍生不少醜聞，他認為自己是責無旁貸，會繼續帶領團隊做好工作。港鐵行政總裁金澤培承認港鐵有不足的地方，故配備20億港元跟進紅磡站月台工程造假的事件。

至下午，財委會主席陳健波指沙中線項目已討論了14小時，指議員問題重複，希望盡快表決，在下午4時半宣布劃線。至下午近5時，議員張超雄根據議事規則，動議提出中止待續，批評政府沒有官員為工程漏洞問責，未有承諾為超支「封頂」亦是不負責任，每次申請撥款的手法如「綁匪」一樣，陳宣布暫停會議10分鐘。

會議重開後，至少有3名民主派議員均表示支持中止待續，其中議員尹兆堅表示，建制派議員也同意沙中線超支是問題所在，着陳健波不應指摘民主派議員浪費時間討論議題。