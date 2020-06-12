歷史檔案館展80件檔案　比對3大傳統節慶今昔

長洲太平清醮、香港潮人盂蘭勝會和香港天后誕是香港3大非物質文化遺產，風俗傳統世代相傳，但我們對這些節慶的演變又知道多少？歷史檔案館今(12日)起舉行「那些年的節慶」展覽，利用館藏和民間借出的珍藏資料，對照3個節慶的今昔，在人文和歷史互動中的演化。

今次展覽會展出80件歷史檔案、照片和刊物，包括一批極具歷史意義的西貢大廟灣天后古廟檔案。大廟是本港最古老和最大規模的天后廟，被列為一級歷史建築，展覽的檔案顯示，政府1959年考察大廟灣一塊南宋時期的刻石，從而追溯大廟的歷史淵源，其後大廟發展成文化旅遊景點。

歷史檔案又揭示長洲太平清醮所派的包曾經印有「壽」字，現時大熱的「平安」字樣，則是2005年搶包山比賽復辦時才改印。此外，歷史檔案館亦根據所藏的香港潮人盂蘭勝會場地圖則，結合民間藏品，以多媒體形式讓市民重溫昔日節慶情景。

展覽今日起，逢星期1至5在香港歷史檔案大樓2樓展覽廳舉行，並會在下周5起(19日)舉行巡迴展覽，首場在荃灣三棟屋博物館舉行。歷史檔案館又增設網上展覽，載有過百張珍貴歷史圖像等。因應疫情，參觀者須量體溫，並建議戴口罩。