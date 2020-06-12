6個公營房屋遲落成　議員憂加長輪候時間

運房局公布在2014至2019年間的5個年度內，共6個公營房屋項目延遲落成。

運輸及房屋局公布在2014至2019年間，共有6個公營房屋項目延遲落成，時間由遲半個月至6個半月不等，涉及單位多達12700個。項目遍及多區，包括觀塘、沙田、元朗及東涌。有議員批評情況難以接受，毋疑令本已大排長龍的公屋輪候冊勢必加長，令輪候公屋的市民苦等到頸都長。

當局表示，2014/15至2018/19年的5個年度內，延遲落成的項目包括東涌第56區第1至4座、觀塘安達臣道D號地盤第1至4座、沙田第52區第4期第15至17座、沙田第52區第3期第11至14座、元朗前凹頭政府宿舍第1至3座、以及觀塘秀明道第1座。上述項目依次提供3600、3500、2100、2000、1200、300個單位。

議員郭偉強批評，項目延遲會打亂每年公布的長遠房屋策略預算，「有項目遲多或遲少，令每年長策都好似玩數字遊戲！」他指年年長策都無法達標，公營房屋項目遲落成的原因除了與缺地有關，相信工程延誤亦是問題所在。

郭又批評多個公營房屋項目均有所延誤，引起市民不滿，同時窒礙經濟發展。只因未排到公屋的基層只好捱貴租，將大部分支出放於交租之上；若將其租金放於生活上消費，將有助推動社會及經濟。