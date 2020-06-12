瑣事爭執捅死街坊　無業漢上訴得直案件重審

無業漢於屋邨平台因在他人說話時搭嘴，惹起對方不滿，雙方更大打出手。無業漢敗走後帶刀返回現場報復，一刀捅死對方其中一人。他去年於高院原訟庭被裁定謀殺罪名成立，但其後上訴獲判得直，案件需發還重審。高院上訴庭今（12日）頒下判詞解釋裁決理由。上訴庭指控方的結案陳詞超越法律容許的界線，原審法官又沒有加以糾正，令陪審團得出的裁決不穩妥。

本案51歲被告李偉民，被控於2016年12月9日，謀殺54歲男子丁潤光。控方案情指事發當晚，死者與其兒子在大埔富亨邨商場平台談論兒子結婚事宜，與死者父子不相識的被告多次搭嘴，惹起死者不滿，並與上訴人衝突。其後死者兒子離去，死者與其他朋友繼續聊天，上訴人再與他爭吵。其後死者一方把上訴人制服，上訴人便返家更衣拿刀，折返現場將死者捅斃。

上訴庭今天在判詞指，控方在原審結案陳詞指，上訴人只是被事主推撞或拳打，卻以刀刺對方，叫陪審團考慮其反應是否符合被挑釁的減低罪責理由。上訴庭認同辯方的論點，控方的陳詞等於叫陪審團去考慮，死者的行為是否足以令一個正常合理人士去作出上訴人所做的行徑。上訴庭指控方此做法觸及了在法律上不可觸及的界線，原審亦沒有於指引陪審團時作出糾正，因此判決並不穩妥。由於上訴人不反對重審，因此上訴庭決定把案件發還原訟庭再審。