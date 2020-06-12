泰國下周一撤宵禁　擬先允中港台日人士入境

泰國的新冠肺炎疫情放緩，政府周五（12日）宣布下周一（15日）起進入第4階段解封措施，撤銷宵禁令並允許學校、公共設施等重開，但有人數限制，酒吧及夜店要繼續關門。全國仍會維持緊急狀態，禁止國際旅客入境至月底，同時考慮率先開放讓中國內地、香港、台灣、日本、澳洲及新西蘭等疫情放緩地區的人士入境。

泰國周五新增4宗新病例，累計3129人確診，58人死亡，每日新症數字已是連續6周少於10宗，而且全部是境外輸入。泰國疫情管控中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，下周一起解除晚上11時至翌日凌晨3時生效的宵禁令，幾乎所有商業活動可重啟，包括高風險活動，但酒吧及夜店要繼續關閉，餐廳可供應酒精飲料，顧客要繼續保持社交距離。

國際學校及人數不超過120人的學校可以復課，運動場可重開，但不准舉辦賽事，室外集體運動人數上限為50人，國家公園、演奏廳、展覽館、娛樂場所、博物館等亦可重開。

塔維辛指，政府會繼續嚴控國際旅遊至本月底，正考慮與特定國家建立旅遊安全區，讓國際旅客有限度入境，包括率先讓來自內地、香港、台灣等地區的旅客、商務旅客及符合醫療旅遊條件的人士入境。至於國內跨省旅遊，航班的座位安排不需跟從社交距離措施，但乘客必須戴口罩。巴士及火車的載客量則限制在70%，乘客必須隔位坐。