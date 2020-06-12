入境處一連4日反黑工拘24人　包括3名假難民

入境處由本周一(8日)至周四(11日)，在全港各區展開代號「曙光行動」及「滙力行動」的反非法勞工行動，共拘捕24人，包括17名懷疑非法勞工及7名涉嫌聘用非法勞工的人士。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了763個目標地點，包括公司、地盤、工場、回收場、餐廳、商場及貨倉。被捕的懷疑非法勞工為8男9女(25至58歲)，當中3人持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)，另有2人涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4男3女(29至61歲)。

此外，一名持擔保書的尼泊爾籍24歲非法勞工，被控在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港，或受遣送離境令或遞解離境令規限，接受僱傭工作，她承認控罪，昨日（11日）在沙田裁判法院被判入獄15個月。

入境處調查人員於上月12日進行的反非法勞工行動中，在油麻地一間餐廳內拘捕她，當時她正從事侍應工作。在檢查身份證明文件期間，她出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書，及後的調查發現她為免遣返聲請人士。一名涉嫌聘用該名非法勞工的僱主亦被拘捕。