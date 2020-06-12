何東舜銘呈交知會備忘　關注何鴻燊遺產分配

賭王何鴻燊於今年5月與世長辭，其遺產分配問題隨即引起大眾關注。繼其大房么女何超雄於6月5日率先就遺產呈交知會備忘後，何鴻燊的外甥、即「十姑娘」何婉琪的私生兒子何東舜銘，亦於今日（12日）亦向高院遺產承辦處呈交知會備忘。

何東舜銘在其呈交法庭的知會備忘中表示，其申請是針對何鴻燊的遺產事宜所發出。與何超雄一樣，他亦向高院要求，在他指定的律師行獲得通知之前，法院不可在何鴻燊的遺產授予書上蓋章作實。不過他在知會備忘指何鴻燊是在5月25日去世，與何家公布的5月26日不同。

何東舜銘並無在知會備忘中披露他與何鴻燊遺產的關係，不過何東舜銘就曾於去年1月以其母親何婉琪的遺產執行人身份興訟，向其九舅父何鴻燊、八姨媽「八姑娘」何婉鴻及澳門旅遊娛樂股份有限公司（澳娛）追討澳娛約7%的股份，及由2007年起沒有派發給何婉琪的股息。如其申索成立的話，何鴻燊的遺產便有可能需要向何婉琪的遺產作出賠償。

何鴻燊於上月26日於養和醫院去世後，其家人至今仍未正式公布喪禮確實日子及有關詳情。

過去不少矚目的遺產爭議訴訟，均是由相關人士向法庭存入「知會備忘」而開始。2007年陳振聰表示持有已故華懋集團主席龔如心的最後遺囑，引發華懋慈善基金、龔如心家翁王廷歆，甚至作為慈善守護人的律政司存入知會備忘。而華光航業集團董事長趙世光去世後，一名聲稱獲他包養逾20年的女子，亦有存入知會備忘尋求染指他的遺產。而生前已公開要將逾100億港元身家全數捐出作慈善用途的富商余彭年，他的後人亦有進行相關的法律程序。