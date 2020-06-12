涉濫訂配料詐騙　針織廠營業經理判囚2年

前政務司司長唐英年家族持有的半島針織廠有限公司，其聘請的一名前高級營業經理被指詐騙，隱瞞公司管理層向兩間內地供應商訂購不必要的配料，令半島針織廠批准向供應商支付貨款，損失共130萬元人民幣。涉案經理經審訊後被裁定一項詐騙罪成，今（12日）在區院被判即時監禁2年。

49歲被告顏偉成於2011至2015年案發期間，任職半島針織廠高級營業經理，他領導廠內其中一個銷售團隊，負責與客人議價及取得供應商的報價。

法官量刑時指，被告詐騙半島針織廠以向涉案供應商訂購不必要的配料，騙款高達130萬元人民幣，惟供應商沒有發貨。雖然無證據指控被告從中獲利多少，惟法官直言不相信被告會在毫無得益的情況下犯事。

法官又指，營業外發申請表頻繁地訂購不必要的配料，每次均導致數以萬計的損失，考慮到被告從事製衣業工作的經驗豐富，不可能只屬一時出錯。此外，被告繞過正常的送貨程序，建議由供應商直接發貨給外發商，繞過半島東莞工廠的監察，致半島針織廠未能發現供應商沒有按訂單發貨。

惟法官考慮案件審訊延期，被告因疫情影響而拖延判刑近半年，以及被告對製衣業多年作出貢獻等減刑因素，終判被告囚2年。