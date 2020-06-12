認藏汽油彈火機白電油　DSE考生還押候判

科技大學男生周梓樂去年墮樓離世後的周末，有市民上街示威，一名17歲學生被截查後發現攜有3枝汽油彈而被捕。該名學生今（12日）於區院承認一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，律師求情時指男生是受社會氛圍影響而衝動犯事。而法官就指男生所犯罪行十分嚴重，下令將他還押至本月29日判刑，期間待索閱其教導所、勞教中心及心理報告。

被告陳國靖，承認於去年11月10日，在屯門兆麟苑管有3個汽油彈、2把扳手、1個載有白電油的容器、14塊白布、1個漏斗、4個打火機、1把剪刀及一些易燃液體等。被告本還面對一項無牌管有無線電對講機的控罪，但獲留在法庭檔案不予檢控。案情指警方當日下午巡經屯門兆麟苑附近，看見身穿黑衣的數名人士，包括被告在內。警員其後上前截查，從被告身上搜獲涉案物品。被告警誡下保持緘。

求情指被告剛完成中學文憑試，而被告並已獲外國學府收取修讀機械工程的學科。辯方又呈上數封求情信，包括被告自撰求情指願為所做承擔後果，事後已感到後悔，明白當時缺乏獨立思考等。而被告的親友師長等亦撰信讚揚被告為一名善良的人，對其犯事感到惋惜，並指出被告事後已變得冷靜及明白暴力不能解決問題。辯方指被告受社會氛圍影響而衝動犯事，強調被告事後已有所改變，希望法庭輕判。

法官指當時為社會運動較緊張的時刻，不少地方亦出現汽油彈，被告當日身穿黑衣、戴上黑口罩、黑腰包及背包等，更有多張八達通，且不但攜有汽油彈，更帶有可製作汽油彈的易燃液體等，認為被告非一時衝動，反而有充分的準備，預備製造混亂及破壞等，犯罪情節嚴重。