腦膜腦炎女病人換血後感染黴菌　醫生指或有生命危險

一名女病人因發燒及頭痛多次求醫，被檢查出患腦膜炎及腦炎，初步認為病因與免疫系統有關，現時留院聯合醫院深切治療部。消息指，院方為女病人進行血漿置換術，希望可抽走含致病抗體的血漿，以紓緩病情，惟期間女病人病情惡化，其後被發現血液有黴菌，現時仍然昏迷，情況不樂觀。有腦神經專科醫生表示，血漿置換術過程中，會有感染風險，形容若是在血漿置換術進行期間感染黴菌，是不理想的事，病人生命或有較大風險。

香港大學腦內科教授、腦神經科專科醫生張德輝指出，現時有多種方法治療腦膜炎，一般而言會先用大劑量激素作治療，而血漿置換術亦是治療手段一種，是希望透過抽出血漿，清除當中的致病抗體，並替換成新鮮、正常的血漿，以此紓緩病情。

他表示，血漿置換術過程中，會使用2個管道，一個抽出病人血漿，一個是注入新鮮血漿，因涉及管道等，故會有感染風險。他稱該稱情況下，須先檢驗有關黴菌的類別，繼而處方適當的抗黴菌藥物治療。

根據資料，由自身免疫系統失控引起的腦炎相當罕見，曾有專家推算全港每年僅5宗確診個案，患者會出現頭痛、發燒、神志不清的突發精神症狀，即使康復後仍會有記性轉差的後遺症，醫生要抽血或腦脊髓液化驗才可確診，屬複雜病症。