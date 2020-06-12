大專生被指拒捕　辯方稱被告被捕時已暈厥

警方於去年9月15日在炮台山及北角一帶多宗打鬥衝突中拘捕多人，其中一名19歲被捕大專生陳以晉承認襲警及管有攻擊性武器罪，但否認拒捕，案件今日（12日）續於東區裁判法院審訊。

控方今日傳召拒捕控罪的事主警員17678莫淯麟作供，他稱當日協助追截被告，但被告頑強反抗，想搶警棍及逃跑，他要用全身力氣壓被告落地，又以左手箍被告頸，再先後用警棍打被告下肢及以胡椒噴劑噴其口鼻，但被告仍不停掙扎，故改以較溫和的「壓點控制術」控制被告，終於成功將被告雙手拗後並上手銬。

莫稱自己沒有向被告使用非法武力，也不見有其他警員向被告施用非法武力，又指事發時已至少5次向被告警告「唔好反抗，否則使用武力」，莫承認見到被告當時已血流披臉，但莫「唔清楚點造成」，只表示若被告停止反抗就會召救護車將他送院。

辯方盤問莫時指，被告當時已受傷並神志不清，根本無法掙扎或抵抗，只是莫與其他防暴警、包括警長張啟祥不斷將被告按地再提起，現場片段顯示張啟祥更多次將被告頭部按地，而被告也沒有搶莫的警棍，只是曾捉實警棍，莫不同意。

被告陳以晉承認於去年9月15日，在北角七海商業中心外襲擊正在執行職務的督察5327；及在同日同地無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器、即一支伸縮鋁棍。不過他否認抗拒正當執行職務的警員17678。案件下周一再續。