修例風波：612一周年多區示威　警旺角銅鑼灣舉藍旗拘多人

今日(12日)為6.12事件一周年，有民間團體發起在港九多區舉行6.12周年社區展覽及放映會，地點包括旺角朗豪坊大門外、洗衣街天橋、灣仔莊士敦道及灣仔道交界、銅鑼灣崇光百貨外等。有關街站於傍晚6時許開始擺設，有人在街站範圍放置展覽板，上面印有過去一年反修例活動中發生的大小事件，有市民駐足觀看，大批警員在各區戒備及截查途經市民。

傍晚6時許，香港思流團隊在旺角朗豪坊外空地擺設街站，多輛警車停泊在附近街道，數十名防暴警在街站附近巡邏戒備，並截查途經的市民。至晚上7時許，警方走近街站位置，跟市民發生口角，其後退回朗豪坊門外戒備，另有區議員在朗豪坊雕像外空地位置舉辦放映會，警員用大聲公提醒市民切勿違反限聚令及要求他們離開。而洗衣街天橋亦有街站，天橋上擺放多個展覽板，有途人駐足觀看，防暴警則在天橋上巡邏。晚上8時許，警方在雅蘭中心外拉起封鎖線，數十名市民在封鎖線內，防暴警亦在朗豪坊外舉起藍旗。

另外，灣仔莊士敦道及灣仔道交界亦有街站，數名軍裝警員在現場戒備。銅鑼灣崇光百貨外，民間集會團隊放置數塊展覽板，描述過往一年香港發生的事件，截至晚上7時半，現場約有50名市民駐足觀看，附近有大批警員及至少5輛警車戒備，南區區議員彭卓棋、袁嘉蔚、灣仔區議員楊雪盈及麥景星亦有到場。崇光百貨外另一邊，中學生行動籌備平台亦有舉辦展覽，發言人鄭家朗呼籲市民在6月20日進行罷課公投。至晚上8時許，銅鑼灣人數漸漸增多，現場約有200人，有市民舉起印有「光復香港，時代革命」的毛巾，並高叫「香港獨立，唯一出路」、「五大訴求，缺一不可」等口號，並有人揮舞港英時代的「龍獅旗」，警方遂舉起藍旗警告，並拘捕多名集會者。